Milan, Lazetic ha firmato con il Diavolo: i dettagli

25/01/2022 20:32

Nella giornata degli affare pesanti, il Milan batte un colpo in prospettiva chiudendo con la Stella Rossa per l'approdo sotto la Madonnina dell'attaccante serbo, Marko Lazetic. Fuori Pellegri, pronto ad accasarsi al Torino e dentro quelli che molti dicono essere il "nuovo Vlahovic", tutto il "mondo Milan", ovviamente, spera possa essere così.

Arrivato a Milano nel pomeriggio, l'attaccante si è sottoposto e ha superato le visite di rito per poi recarsi in sede per la firma del contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi cinque anni. Per il classe 2004, il Milan verserà nelle classe della Stella Rossa un cifra vicina ai 5 milioni di euro. Un'operazione praticamente conclusa e per la quale manca praticamente solo l'ufficialità del club, che dovrebbe arrivare a breve.