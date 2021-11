Marelli: C'è la conferma che Ayroldi arbitrò bene in Napoli-Verona

25/11/2021 15:03

Consueto commento alle designazioni arbitrali da parte di Luca Marelli. L'ex arbitro comasco sul suo canale youtube si sofferma soprattutto sulle big e parte da Juve-Atalanta: "C'è Ayroldi ed è la sorpresa di giornata, sorpresa fino a un certo punto, non dico che me lo aspettassi ma ci speravo. Al di là del fatto che dimostra che in Napoli-Verona aveva arbitrato bene nonostante tante critiche (e chi lo ha contestato non capisce niente di arbitri) dico che è una gara pericolosa ma un bravo designatore deve prendersi dei rischi. E' una gara di primissima fascia, scontro diretto per il quarto posto. Vuol dire che i vertici hanno fiducia in lui. Ha i suoi difetti come tutti, corre poco e male, è un po' incostante ma ha grandi potenzialità.

Per Venezia-Inter c'è Marinelli che continua nel suo utilizzo in gare di questo tipo, viene da Verona-Juve dove ha commesso qualche errore ma che per me è bravo. Milan-Sassuolo a Manganiello, è una gara di seconda fascia ma una buona iniezione di fiducia per il ragazzo. Roma-Torino a Chiffi, è per me tra le partite più difficili di giornata. L'altro big-match tra Napoli e Lazio a Orsato ed è una scelta scontata. E' stato fermo domenica scorsa e questo qualcosa doveva dirci. E' stato scelto l'arbitro più di garanzia per una gara mai stata semplice, lo stesso Rocchi ha arbitrato un paio di Napoli-Lazio molto complessi. Infine noto che Mazzoleni al Var dopo Roma-Milan non ha più trovato big-match ed è stato mandato a Udinese-Genoa, gara di terza fascia. Credo che si sia puntato molto sulla pessima prova di Maresca ma evidentemente qualche responsabilità ce l'ha anche Mazzoleni".