Le scelte arbitrali per Inter-Juve e Lazio-Roma scatenano la bufera

15/03/2023 13:09

Sono state comunicate le designazioni per la 27esima giornata di serie A. Grande attenzione soprattutto sui due match di cartello del turno che riguardano il derby d’Italia tra Inter e Juventus e quello della capitale tra Lazio e Roma. Per entrambe le gare il designatore Rocchi ha scelto di puntare su arbitri esperti anche se ha dovuto accantonare la scelta di un arbitro romano per il derby, una scelta che sarebbe ricaduta su Doveri.

Inter-Juve: Rocchi sceglie il contestato Chiffi

Per la gara tra Inter e Juventus, la scelta di Rocchi è ricaduta sull’arbitro Chiffi. Per i tifosi dell’Inter però non si tratta di una buona notizia visto che il precedente con il fischietto è molto controverso. Nello scorso settembre il direttore di gare finì nel mirino dei fan nerazzurri per la sua condotta arbitrale nel derby perso contro il Milan. Ma anche i tifosi bianconeri nutrono qualche dubbio sulla sua scelta.

Lazio-Roma affidata all’arbitro Massa

Tante le polemiche anche per il derby della Capitale tra Lazio e Roma con la scelta che è ricaduta su Massa. In particolare l’arbitro vede contestato per l’espulsione comminata a Mourinho nel corso del match Roma-Napoli del 2021. Non potrà ripetersi ovviamente visto che il portoghese seguirà la gara dagli spalti dopo la squalifica.