Kolarov lascia il calcio, tifosi Inter: Ti ricorderemo solo per una cosa

19/06/2022 15:39

"Comunico oggi il mio addio al calcio giocato. Ho sempre saputo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato e, nonostante ciò, sono grato di essere riuscito a realizzare quello che è stato il mio sogno da sempre. Adesso sono già proiettato verso la mia 'seconda vita' nel mondo del calcio e per questo non appena saranno pubblicati i bandi, mi iscriverò ai corsi di abilitazione, prima da osservatore e subito dopo da direttore sportivo, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano". Con questa lettera aperta pubblicata sui suoi canali social Kolarov ha annunciato l'addio al calcio giocato. Il terzino, che in carriera ha giocato con Lazio, Roma e Inter, da tempo non era più protagonista. Infelici i suoi due anni in nerazzurro dove l'aveva fortemente voluto Conte.

Il giocatore ha avuto spazio solo nei mesi iniziali per poi non giocare quasi più ma per i tifosi nerazzurri c'è un ricordo indelebile, quando nel derby col Milan costrinse Ibrahimovic a fare fallo per interrompere un suo scatto e a rimediare così il secondo giallo che costò l'espulsione allo svedese. Sui social spopola la foto del sorriso di Kolarov mentre l'arbitro estrae il cartellino rosso ad Ibra e fioccano i commenti: "Alexander, quella cosa lì, è valsa quanto 10 gol scudetto. TI RICORDEREMO COSI!", oppure: "Eternamente grato, grazie Aleksandar" e ancora: "All'Inter sei stato solo una Meteora.. Ma ti ricorderemo per questo" e infine: "Per quanto mi riguarda, verrà ricordato per 3 motivi:

1. Quello di essere stato un gran terzino.

2. Quello di essere l'eroe che ha compiuto il sogno di chi è pigro: farsi pagare (2 anni) stando seduto.

3. E questo: il rosso a Ibra