Juve, Allegri e quelle parole su Pogba: ci vuole pazienza...

02/02/2023 21:57

"Rassegnati nei confronti di Pogba? No, rassegnazione non ci deve essere. Dispiace perché pensavamo di avere Paul a disposizione per mettere nelle gambe del minutaggio e invece non è così. Purtroppo, sono cose che capitano quando un giocatore viene da quasi nove mesi di inattività". L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri si esprime così in merito all'ultimo problema fisica di Paul Pogba che deve ancora esordire in un match ufficiale con la maglia bianconera in questa stagione. "Ci vuole un pochino di pazienza, lui sta lavorando bene per cercare di rientrare il prima possibile, però questo momentaneamente non è possibile. Vediamo nei prossimi giorni ma come ho detto bisogna navigare a vista'', conclude il tecnico bianconero prima del match dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio all'Allianz Stadium.