Inter, Inzaghi ha un asso nella manica per il derby

12/09/2023 14:13

Il derby tra Milan e Inter è ormai alle porte. Diversi i calciatori che potrebbero far saltare il banco in un momento all'altro. Simone Inzaghi però può contare su un asso nella manica: Denzel Dumfries. Dopo tanti alti e bassi il terzino olandese ha risposto presente in questo inizio di stagione, diventando nello schacchiere nerazzurro un riferimento.

Da punto interrogativo a esclamativo, così Dumfries si è preso l'Inter. Con la casacca del club l'ex PSV in questa prima parte di stagione ha fornito un assist contro il Monza e ha trovato la via del gol contro il Cagliari alla Sardegna Arena. In Nazionale, invece, ha fatto ancora meglio: tre passaggi vincenti nelle due partite disputate contro Grecia e Irlanda per un totale di 141 minuti giocati. Determinante ed efficace nelle prime uscite: il petalo di Rotterdam è finalmente sbocciato?