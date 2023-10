Guida per l'Inter e La Penna per il Napoli, ecco l'arbitro di Juve-Torino

04/10/2023 11:57

Sono stati ufficializzati i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 8ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma domenica 8 ottobre. Fermato Pezzuto, dopo l'errore in Monza-Bologna. Per il derby di Torino c'è Rapuano, per Napoli-Fiorentina La Penna mentre Inter-Bologna sarà diretta da Guida. Questo il quadro completo

EMPOLI – UDINESE Venerdì 06/10 h.18.30

FABBRI

PAGLIARDINI – BARONE

IV: CAMPLONE

VAR: NASCA

AVAR: CHIFFI

LECCE – SASSUOLO Venerdì 06/10 h.20.45

SACCHI

PALERMO – DI MONTE

IV: MONALDI

VAR: MAGGIONI

AVAR: PAGANESSI

INTER – BOLOGNA Sabato 07/10 h.15.00

GUIDA

PRENNA – DI GIOIA

IV: FELICIANI

VAR: MARINI

AVAR: MARESCA

JUVENTUS – TORINO Sabato 07/10 h.18.00

RAPUANO

BERTI – ROSSI C.

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA

GEONA – MILAN Sabato 07/10 h. 20.45

PICCININI

LIBERTI – DEI GIUDICI

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: NASCA

MONZA – SALERNITANA h. 12.30

MASSIMI

DE MEO – LAUDATO

IV: COSSO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: MERAVIGLIA

FROSINONE – H. VERONA h. 15.00

FERRIERI CAPUTI

VECCHI – MASTRODONATO

IV: PEZZUTO

VAR: SERRA

AVAR: MAGGIONI

LAZIO – ATALANTA h. 15.00

ORSATO

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV: TREMOLADA

VAR: DI MARTINO

AVAR: ABISSO

CAGLIARI – ROMA h. 18.00

SOZZA

CECCONI – SCARPA

IV: MARCENARO

VAR: PATERNA

AVAR: MAZZOLENI

NAPOLI – FIORENTINA h. 20.45

LA PENNA

BACCINI – TOLFO

IV: FOURNEAU

VAR: IRRATI

AVAR: GARIGLIO