Fiorentina-Napoli: ecco come andrà secondo i bookie

26/08/2022 18:38

Quello tra Fiorentina e Napoli è uno dei big match della terza giornata di Serie A. La formazione di Spalletti, partita nel migliore dei modi, insegue il terzo successo di fila per rimanere a punteggio pieno, mentre i padroni di casa cercano una vittoria per ripartire a pieno regime dopo il pari di Empoli. Al ’Franchi’ sono gli azzurri i favoriti per la vittoria: i betting analyst di Olybet.it vedono il '2' a 2,22, mentre i tre punti per la formazione toscana valgono 3,23 la posta. Poco più alta la quota del segno 'X', fissata a 3,64.

Prevale nettamente il Goal, offerto a 1,57, contro il No Goal a 2,37. Avanti anche l’Over a 1,67, mentre un esito con meno di tre reti si gioca a 2,37. Ha cominciato come meglio non poteva l’attacco del Napoli, il migliore fin qui con nove marcature di cui tre della rivelazione Khvicha Kvaratskhelia. Un’altra rete del georgiano nella sfida di domenica sera a 3,50, mentre un gol del centravanti Victor Osimhen vale su olybet.it 2,15 la posta. Dall’altra parte fari puntati su Luka Jovic, anche lui arrivato questa estate in Serie A, la cui marcatura è proposta a 3,25.