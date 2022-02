Empoli-Juve, la rabbia di Andreazzoli contro l’arbitro

L’Empoli si arrende contro la Juventus e soprattutto contro un grandissimo Dusan Vlahovic. La formazione toscana che ha racimolato solo due punti nelle ultime cinque gare di campionato comincia a perdere posizioni e nel dopo partita, il tecnico Aurelio Andreazzoli perde anche la pazienza nei confronti del direttore di gara per un contatto non fischiato tra Rabiot e Zurkowski.

Ho chiesto se lo stavo esaminando e mi hanno detto di sì. Io mi fido ciecamente degli arbitri. Proprio in quel punto lì ho preso un rigore contro per un contatto Bennacer-dybala molto meno forte, questo per me è decisamente più forte rispetto a quel para metro lì. Molto molto più cercato da Dybala all’epoca ma è questione di interpretazioni. Mi fido ciecamente di quello che fanno gli arbitri e di chi è lì ad operare. L’importante è che si lavori per migliorare le cose e non per complicarle. A volte si cerca di complicarle, lo si fa anche con chi va in campo ad arbitrare, ed invece si fa un po’ di casino. Per me comunque quel contatto lì è da rigore.