Countdown per il derby: chi è favorito tra Roma e Lazio? Polemica sulle radio

A Roma è partito il countdown per il derby. Sabato c'è Roma-Lazio, chi arriva da favorito alla stracittadina? Se ne parla a Radio Radio. Attacca Roberto Pruzzo:

“Alla Roma sento che sono tutti rivitalizzati. A Lecce mancavano giocatori fondamentali. La partita può essere giocata bene, tenuto conto delle difficoltà della Lazio nel tirare verso la porta. Il derby sfugge un po’ ai pronostici , a volte vengono ribaltate le forze in campo. Bisogna capire chi delle due squadre vorrà rischiare di più. La Roma ha qualcosa in più, soprattutto se recupera i suoi giocatori con maggiore qualità”

Poi tocca a Mario Mattioli:

“È chiaro che la Roma ha qualche chance in più rispetto alla Lazio . Non credo sarà il classico 0-0 inguardabile. Certamente i giallorossi partono con i favori del pronostico”

E' la volta di Furio Focolari:

“Viste le ultime partite delle due romane, le premesse del derby non sono buone. Penso che la Roma sia favorita, la Lazio ha meno giorni di tempo per preparare la partita. Il derby rimane comunque una gara infuocata , dove tutto può succedere”

Infine Stefano Carina:

"Mi aspetto una Lazio che giocherà con baricentro basso, anche se Tudor gioca uomo su uomo, così come De Rossi. Mi sembra che la Roma debba fare la partita, i due punti persi a Lecce sono pesantissimi. La Roma è una squadra quando gioca con i titolari e può esprimere la qualità, a prescindere dall’allenatore. La Lazio, in questo momento e a livello di scelte, mi sembra più in difficoltà. Spero De Rossi abbia un approccio diverso al derby rispetto a quand’era calciatore, perché lui li viveva malissimo. Adesso è nelle vesti di mister e deve preparare la partita in modo ottimale. La Roma deve assolutamente vincere questo derby, se vuole andare in Champions”