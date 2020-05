Emre: Stupii Moratti facendogli un regalo particolare

24/05/2020 13:46

"La Juventus è un passo avanti all'Inter per un solo motivo: ha Cristiano. Il migliore insieme a Messi”. Intervistaton dalla Gazzetta il turco Emre fa un salto nel suo passato nerazzurro: "Ai tempi la Serie A era il campionato più famoso e difficile al mondo: noi avevamo giocatori fenomenali, idem Juventus, Milan e Roma. Abbiamo fatto il massimo, anche se non sappiamo come sarebbero andate le cose se non fosse scoppiato il caos-Calciopoli”. Cuper credette ciecamente in lui: “Mi diede fiducia, dicendomi chiaramente che non mi avrebbe mai tolto e che sarei stato un titolare inamovibile in quella stagione. Era una persona schietta, positivamente dura, sincera: mi trovai benissimo con lui”. Idem con Mancini. “Allenatore top, un vincente. Il suo segreto era l’età: era molto ‘vicino’ a noi calciatori, si faceva capire al volo”. Infine un simpatico aneddoto con Moratti: "Quando acquistò me e Okan nNel giorno della firma gli regalammo il classico caffè turco. Rimase sorpreso, disse: ‘È raro che un giocatore mi doni qualcosa, di solito è il contrario’. Fu divertente, parliamo di un uomo straordinario, un buoni. Sa come lo definirei in una sola parola? Un padre”.