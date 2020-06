Mercato: Igli Tare gela i tifosi del Napoli

02/06/2020 13:44

Doccia fredda sui tifosi del Napoli. Tra i tanti nomi che circolano per l'attacco, dove con ogni probabilità andrà sostituito almeno un giocatore (Milik il più indiziato), si era parlato dell'interessamento per Belotti ma soprattutto per Immobile. Un'ipotesi smontata dal ds della Lazio Igli Tare che, parlando a Sky, ha detto: "Per Immobile non c'è mai stato un contatto o una richiesta da parte del Napoli, anche perché Immobile è la Lazio e la Lazio è Immobile. Penso e mi auguro che resterà per tanti anni". Diverso il discorso per Milinkovic-Savic: "Il rapporto che il ragazzo ha con la Lazio non morirà mai, è un legame molto forte cresciuto negli anni. Dall'altro lato, la situazione va vista e rivista, anche i suoi desideri. Ogni situazione sarà valutata nel momento opportuno senza alcuna pressione e per il bene di entrambe le parti. Se ci sarà un'offerta che accontenterà società e giocatore verrà presa in considerazione, altrimenti tutti saranno felici di andare avanti insieme. Valutazione? Io non sono bravo, ma è un giocatore di prima fascia".