Juve, Paredes ai margini: Ecco da chi potrebbe essere sostituito

01/03/2023 21:40

Arrivato con squilli di tromba e nel giro di pochi mesi già fuori dai piani del tecnico Allegri (che pure l'aveva voluto): questa la parabola di Leandro Paredes, che abbiamo già visto per altri giocatori strombazzati dai media per poi ritrovarsi ai margini.

Tante aspettative tradite da un infortunio al bicipite femorale e a un rendimento che non ha soddisfatto l'allenatore: le presenze del campione del mondo da titolare sono state sparute, e il ritorno in pompa magna di Pogba ha messo ulteriormente alle corde il ruolo dell'ex PSG. E tra l'altro, lo stesso Allegri di recente gli ha preferito a centrocampo il giovane Barrenechea.

Arrivato in prestito con diritto di riscatto, Paredes potrebbe quindi tornare a Parigi a fine stagione. Al suo posto, la Juve valuta diversi profili: uno potrebbe essere Koopmeiners dell'Atalanta, mentre dal Lecce si guarda anche a Hjulmand. Ma sullo sfondo c'è anche la figura di Nicolò Rovella, attualmente in prestito al Monza e che potrebbe rappresentare una valida (per ora) alternativa.