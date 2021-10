Juve, la rabbia dei tifosi: E’ il solito complotto

19/10/2021 11:36

L’onda lunga delle polemiche per Juventus-Roma non si placa. L’arbitro Orsato resta il tema principale sui social per le sue scelte nel corso del match ma anche per quanto emerge dagli ambienti federali. I tifosi vorrebbero che il fischietto venisse escluso dalle prossime gare ma per il momento i vertici arbitrali sembrano non pensarla allo stesso modo.

La rabbia dei tifosi della Juve

I fan bianconeri protestano per quello che considerano un accanimento mediatico eccessivo sulla vicenda Orsato, che mette in secondo piano episodi più gravi avvenuti nell’ultimo fine settimana. In particolare fa scalpore un tweet pubblicato da Michele Fusco che attacca: “Al 27’ del primo tempo Moise Kean entra in azione sotto lo spicchio dei tifosi ospiti e viene sommerso da ululati razzisti. Ma di questo nessuno parlerà”. Sono tanti i fan bianconeri che accusano: “Non si chiama mica Kalidou. Si chiama Moise, ed è italiano ma indossa la maglia sbagliata. Tra l’altro la seconda volta documentata dopo Cagliari”. Ma a finire nel mirino sono anche le mancate discussioni per quanto successo in Lazio-Inter: “Hanno voluto nascondere lo scempio di Lazio-Inter, le mancate espulsioni e le prove televisive, portando avanti una demenziale visione su un rigore dato contro la Juve”.