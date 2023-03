Inter, Capello incorona il vero leader: Ce ne sono pochi bravi come lui al mondo

Fabio Capello, intervenendo a Sky Sport, ha speso parole di elogio per colui che ritiene il perno fondamentale dell'Inter in questo momento:

Lautaro Martinez è un giocatore che merita tutto quello che sta facendo fino a questo momento perché lui si sente interista. Leggo che vuole rimanere, ha tante offerte perché come lui ce ne sono pochi bravi in giro per il mondo, di esperienza, ormai pronto per tutto. Ora lui è il vero leader, fa capire a tutti i compagni quello che bisogno fare, si sacrifica, corre, aiuta, e questo è bellissimo. Riprende qualche compagno ogni tanto, per cui è un giocatore fondamentale per l'Inter. Non può essere messo in discussione tutte le partite, è sempre un giocatore che si muove per la squadra e non per il proprio egoismo di fare gol e questa è una cosa bella.