Ventun anni fa l'autogol di Negro nel derby, la Roma sfotte su Twitter

17/12/2021 14:42

Ventun anni fa il derby tra Roma e Lazio nella stagione del terzo scudetto giallorosso. La Roma ricorda l'episodio su Twitter con un post in cui "sfotte" lo sfortunato protagonista dell'episodio decisivo di quella partita, il difensore biancoceleste Paolo Negro. Il match si chiuse infatti sullo 0-1, per effetto di un clamoroso autogol di Negro nella seconda parte di gara. Questo il post celebrativo della Roma, a 21 anni esatti di distanza da quella partita, con tanto di foto in cui figurano pure Totti e Delvecchio (20 reti complessivamente nei derby):

"21 gol al Derby in una foto".

Tanti i commenti. "Il Derby della Capitale più importante di sempre, quello che ha deciso uno Scudetto". Oppure: "Un gol miracoloso". E ancora: "Assist di Nesta". Oggi Negro ha intrapreso la carriera di allenatore. Due giorni fa è stata ufficializzata la sua nomina a nuovo tecnico del Siena.