Tifosi Napoli sicuri: Non ci tradirà come fece Higuain

24/03/2022 11:47

Quando al secondo anno dell'era Sarri Gonzalo Higuain, reduce dall'aver battuto il record di gol in serie A con 36 reti, passò alla Juventus fu un lutto mai del tutto metabolizzato per i tifosi del Napoli. L'argentino divenne Giudaìn per aver tradito Napoli proprio con la rivale di sempre. Stessa sorte capiterà poi anche allo stesso Sarri che accettò la panchina dei bianconeri. Bollati a vita dai fan azzurri. L'anno prossimo potrebbe ripetersi un caso simile, anche se in misura minore perché non riguarda la Juve. E' la Lazio del solito Sarri che vorrebbe riabbracciare un suo pupillo, quel Dries Mertens che sotto la sua guida si trasformò in bomber implacabile.

Il Napoli non intende rinnovare il contratto al belga, Mertens però ama Napoli e l'Italia: andare a giocare a Roma gli consentirebbe di rimanere vicinissimo alla città partenopea ma i tifosi partenopei non ci vogliono credere e fioccano le reazioni sui social.

Impossibile, non ci andrebbe mai”, il commento su Facebook di Sofia. “Mertens non tradirebbe Napoli e i napoletani”, il parere di Fabio. Altri tifosi paragonano la situazione di Mertens a quella di un altro campione che a Napoli è stato prima amatissimo e poi accusato di “tradimento” per essersi trasferito alla Juventus: Gonzalo Higuain. “Non sono mica tutti dei ‘Giudain’, non scherziamo. Notizia ridicola anche per altri aspetti comunque”, scrive Stefano. Per Roberto, però, le situazioni non sono paragonabili: “Mertens è un po’ diverso da Higuain. Mertens vuole restare a Napoli, se ADL non gli offre un contratto andare a Roma potrebbe essere la soluzione migliore per continuare comunque a vivere la nostra città”. Mariano concorda: “Alla Lazio ci andrebbe perché potrebbe continuare a vivere a Napoli”.