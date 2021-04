Tifosi Napoli: Non ci voleva, non siamo tranquilli

14/04/2021 17:12

Due partite in casa per riprendersi quel posto in Champions tanto ambito e da cui dipende anche l'immediato futuro. Il Napoli aspetta Inter e Lazio al Diego Maradona in 4 giorni, da domenica a giovedì prossimo, e sogna sei punti ma i tifosi azzurri sono preoccupati dalla notizia arrivata oggi. Ospina è ko e starà fermo 10-14 giorni. Salterà tutti e due i big match casalinghi e non tutti hanno fiducia in Meret.

Le reazioni dei tifosi sui social

Fioccano i commenti su twitter: "Il nostro portiere "di cristallo" si ferma ancora. Ed il pessimo pseudo allenatore deve nuovamente ricorrere a Meret dopo averlo ripetutamente sfiduciato..." o anche: "Meret ha deluso quando ha giocato, per me ha un limite enorme: spesso non chiude lo specchio facendo quel metro in avanti, resta inchiodato sulla linea per cui prende gol e a tutti sembra che fosse impossibile parare" oppure: "Meret è un grande talento, ma a mio parere ha un difetto (migliorabile per carità): non sa comandare la difesa, parlo anche di presenza in generale, parla poco, quasi intimidito. Ospina questo lo fa bene, e i tanti gol subiti in meno ne sono la dimostrazione purtroppo".

C'è chi guarda già al futuro: "A Giugno va fatta una scelta precisa: o si fa all-in su Meret (e non mi interessa entrare nel merito sul valore) o si va a prendere uno “sano” a cui dare i pali stabilmente" o anche: "De Laurentis come va via Gattuso farà diventare Meret titolare, se poi il nuovo allenatore vorrà Ospina titolare allora si deve prendere uno che accetti senza spendere troppo nel migliore dei casi un Silvestri che scade nel 2022 e ha 30 anni" e infine: "Il problema è l’ obbligo all’uscita a tutti i costi da dietro; questo condiziona Meret che spesso per pensare a giocare con i piedi finisce per giocare male con le mani. Gattuso questa è una fissazione improduttiva!".