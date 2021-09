Tifosi Juve: Bastava Caputo per battere l'Empoli, altro che Cr7

19/09/2021 16:11

Se l'Empoli perde tre partite in casa, contro Lazio, Venezia e Sampdoria, quest'ultima con l'umiliazione di uno 0-3 ma vince in casa della Juventus qualcosa davvero non torna. I tifosi bianconeri ancora non si capacitano di come sia stato possibile lasciare tre punti all'Allianz alla squadra di Andreazzoli, che palesa limiti evidenti. Dopo il risultato odierno sui social è bufera: "Ma quindi per battere l'Empoli non ci voleva Cr7, bastava ciccio Caputo?" o anche: "Mi piacerebbe sapere che fine hanno fatto gli estasiati commentatori/cantori della prestazione dell’Empoli di due turni di campionato fa" oppure: "Ma siamo noi che facciamo schifo allora?"

C'è chi scrive: "L'unico allenatore che ha perso contro l'Empoli, dice che "la partita di stasera è più importante per loro che per noi" E c'è ancora chi lo difende" e poi: "Quindi il Real Empoli perde contro chiunque e con millemila goal subiti ma qualcuno è riuscito a perderci in casa senza costruire mezza occasione, però mi dicono che siamo la miglior rosa con un mago in panchina" e ancora: "Il temibile Empoli che ci ha palleggiato in faccia per 90 minuti perde anche oggi" e infine: "Non era facile riuscire a perdere con l'Empoli. Ci siamo riusciti. Fossi un giocatore della Juve, proverei almeno un po' di vergogna. Ma a questi non frega nulla: semmai il pirla sono io che ancora credo nell'attaccamento alla maglia".