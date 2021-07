Tifosi Inter senza pace, troppa enfasi mediatica

31/07/2021 10:17

Probabilmente metterebbero la firma perchè il mercato finisse domani. Magari anche senza nuovi arrivi, purchè i gioielli di casa restino dove sono. Non è un'estate facile per i tifosi dell'Inter, che vedono a rischio la serenità delle loro vacanze per le voci relative alle offerte sui propri campioni. Non si è ancora spenta l'eco dei 120 milioni che il Chelsea avrebbe pronti per Lukaku che ecco arrivare le insidie sull'altro campione amatissimo dai tifosi. Un vecchio incubo che torna quello di veder andar via Lautaro Martinez. Dietro ci sarebbe l'Arsenal, pronto a offrire oltre 70 milioni di sterline per il cartellino dell’argentino.

In casa Inter forte è la volontà di trattenere Lautaro, ma vista la possibilità che parta una vera e propria caccia al proprio gioiello argentino, la dirigenza sta cercando possibili alternative nel ruolo. Il nome buono, come fa sapere radiomercato, è Joaquin Correa, in uscita dalla Lazio, sponsorizzato dal nuovo allenatore nerazzurro,