Tifosi Inter, oltre a Mariani c'è un colpevole su tutti

L'arbitro Mariani è nel mirino per il rigore concesso nel finale all'Inter ma i tifosi nerazzurri sui social non ce l'hanno solo con lui. Se nelle ultime partite erano già iniziati i borbottii e le lamentele, dopo la gara con la Juve sono usciti allo scoperto tutti i critici di Dumfries, letteralmente massacrato sui social e non solo per l'ingenuità del fallo su Alex Sandro. Fioccano i commenti: "sono talmente ladri che hanno rubato pure l’intelligenza calcistica di Dumfries" o anche: "Dumfries uno dei giocatori più scarsi dell’Inter negli ultimi 3 anni" oppure: "Dumfries gioca così, non ha mezze misure. Deve stare lontano dall'area di rigore e giocare sul 3-0 per l'Inter. Inzaghi prendi appunti" e ancora: "Come fai a vendere Hakimi per poi rimpiazzarlo con dumfries? Mi viene da piangere".

Condanna anche per Inzaghi: "L’errore di mettere Dumfries lo ha fatto anche contro il real facendoci perdere un punto prezioso. Alla fine un allenatore deve capire questi momenti. Dumfries non era adatto a questa partita a prescindere dal rigore causato. Per me fare peggio di così era impossibile" o anche: "Dumfries è uno di quei giocatori che la partita di ieri sera non l'avrebbe neanche dovuta giocare visto che doveva essere espulso per lo schifo fatto contro la Lazio ma non è successo e quindi è intervenuto il karma" e ancora: "non capisco che ragionamento usa Inzaghi per i cambi, se togli Calha devi mettere Sensi, non puoi mettere Gagliardini, Dumfries malissimo, deve recuperare fiducia, per me" e infine: "Dite ciò che volete, ha solo un fisico imponente, per il resto il calcio non è roba per lui"