Tifosi della Juve, che rabbia davati alla tv: ecco il motivo

Non solo gli spettatori presenti all'Allianz Stadium sono rimasti delusi per la Juventus, costretta a subìre il pari dalla Roma dopo aver dominato per un tempo. Anche chi ha visto la gara in tv tra i tifosi bianconeri è andato a dormire furioso ma non solo per il risultato. Come si evince dai tantissimi commenti sui social non è piaciuta per niente la telecronaca di Dazn con Ambrosini a fare da seconda voce al commento di Borghi. L'ex milanista viene crocifisso su twitter: "Ambrosini che commenta la Juventus ha rotto", oppure: "Noi tifosi juventini siamo stufi di dover SUBIRE la faziosa e antisportiva telecronaca di Ambrosini. Non pretendiamo la cronaca del tifoso ma almeno un po’ di rispetto visto che paghiamo come tutti" e ancora: "basta Ambrosini al commento con la Juve se avete un minimo di dignità e di rispetto nei confronti di chi paga" e poi: "Ambrosini sa di calcio ma quando commenta la Juve sembra un tifoso del Torino. Non va bene. Devi essere coerente"

C'è chi scrive: "A prescindere che è dichiaratamente anti Juve, è propio uno scarsissimo commentatore.

Dazn non può mettere un opinionista che non capisce niente e che tifa palesemente contro la Juventus come Ambrosini. È proprio astioso verso di noi" e ancora: "Ambrosini è pure ipocrita. Almeno Bergomi era trasparente, poverino" e anche: "Non dovete più mettere sto gufo di Ambrosini a commentare la juve , perché è chiaramente contro!" e infine: "Sempre fazioso contro la juve, non ha l'autorevolezza per essere imparziale".