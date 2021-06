Suicidio Visin, Marchisio si sfoga: Facciamo tutti schifo

05/06/2021 13:42

La storia del suicidio del giovane del giovane Visin, ex promessa del Milan, ha toccato il cuore di Claudio Marchisio che ha scritto un post sdegnato sui suoi profili social

Siamo il Paese dell’integrazione quando sei un giovane talento o quando segni il gol decisivo in una partita importante, ma che si rifiuta di essere servito al ristorante da un ragazzo di colore.

Siamo il Paese dell’integrazione quando l’atleta vince la medaglia alle Olimpiadi.

Siamo il Paese dell’integrazione che cerca improbabili origini italiane quando l’attrice che ci fa emozionare vince il Premio Oscar, ma che quando in classe con i propri figli ci sono dei ragazzi di colore storce il naso. Io non posso neanche immaginare cosa abbia provato Seid Visin, ma sono certo che un Paese che spinge un giovane ragazzo a fare un gesto così estremo è un Paese che ha fallito.

Pensateci quando fate le vostre battute da imbecilli, quando fate discorsi stupidi e cinici sui gommoni e sul colore della pelle, soprattutto sui social network.

Facciamo un po’ schifo. Tutti. Di centro, di destra, di sinistra.

Fioccano i commenti sui social: "I danni irreversibili della politica dell'odio. Questo ragazzo doveva essere tutelato dalla società invece la so lo ha ucciso. Le parole e le azioni spesso e volentieri feriscono più di una pallottola" o anche: "Bravo Claudio. I calciatori in questo paese malato entrano nelle coscienze delle persone più di un insegnante. Mi auguro che tu possa essere un esempio per i tuoi colleghi" e infine: "Oltre al razzismo c'è veramente troppa cattiveria ovunque ...Tanta che quando qualcuno fa un gesto di generosità ci troviamo a chiederci il perché di quel gesto tanto che siamo abituati male .Spero che questa storia insegni qualcosa a molti ma ho i miei dubbi"