Social, De Zerbi è nel mirino: E’ solo un ipocrita

20/04/2021 18:19

La SuperLega ha acceso il dibattito nel mondo del calcio. Da una parte Inter, Milan e Juventus e gran parte dei loro tifosi, dalla parte opposta tutti gli altri. Le tre società difendono i loro interessi e la partecipazione alla SuperLega mentre sul fronte opposto c’è chi critica questa scelta da diversi punti di vista. Oggi sono arrivate anche le parole del tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, che prima della gara con il Milan in programma domani alle 18.30 ha lanciato parole al veleno contro questa iniziativa che danneggia i piccoli club.

Social in rivolta contro De Zerbi

Il tecnico del Sassuolo è finito immediatamente nel mirino dei social media da parte dei tanti tifosi di Juventus, Milan e Inter. Enric va all’attacco: “Parlate di De Zerbi, l’allenatore di una squadra senza tifosi, storia e tradizione creata di fatto dalla Mapei? Che ha utilizzato lo stesso meccanismo di sponsorizzazione di City e Psg per aggirare il fair play finanziario?”. Anche LM va all’attacco: “Peccato che De Zerbi sia arrivato al Sassuolo solo nel 2018. Nel 2013 avrebbe potuto vedere la sua società spodestare la Reggiana dallo stadio della sua città perché essendo in fallimento non pagava l’affitto. Mapei aveva i soldi e la Reggiana no. Morali patetiche senza senso”. Anche Giovanni è critico nei confronti del tecnico: “Se De Zerbi ha le palle domani non si presenta a giocare”.