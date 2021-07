Sarri torna a parlare ed infuria la polemica

05/07/2021 14:14

Non parlava pubblicamente dalla sera di Lione-Juventus, quando pensava ancora che sarebbe stato confermato allenatore dei bianconeri. Il giorno dopo Agnelli gli comunicò l'esonero e per Maurizio Sarri è iniziato un lunghissimo perdiodo di silenzio (ben pagato) e di riposo. Ora l'attesa è finita, il tecnico di Figline sarà ospite d'onore stasera a Sportitalia alle 23 e potrà finalmente dire le sue verità sul divorzio con la Juve e sulla sua nuova avventura alla Lazio. Solo l'8 o il 9 luglio invece ci sarà la presentazione ufficiale col club biancoceleste. Una situazione irrituale che ha dato fastidio a parecchi giornalisti romani, arrabbiati per l'esclusiva prima della conferenza per tutti i cronisti.

Fioccano i commenti sui social, i tifosi non si lamentano: "Sono anni che chiediamo visibilità. Ora abbiamo un grande allenatore che va in tv e parla da allenatore della LAZIO. Io personalmente lo considero un passo in avanti se parliamo di comunicazione" o anche: "La verità è che, se l’esclusiva (de che poi? mica farà la conferenza di presentazione della stagione biancoceleste su SI stasera) l’avesse avuta il quotidiano per il quale tu — giornalista indignato — lavori, tutta sta baraonda non l’avresti manco montata", oppure: "Ci lamentiamo sempre che i tesserati della nostra società abbiano poca visibilità ,ora che c’è un occasione a qualcuno da fastidio".

C'è chi osserva: "Diretta nazionale su emittente assolutamente degna. Chi critica lo fa perché rosica. Ho letto qualche giornalista romano che in effetti lo ha fatto presente" o anche: "Lo dico? Vedere determinata stampa romana andare in tilt per l'uscita di mister Sarri prevista questa sera a Sportitalia mi fa godere un bel po'" e infine: "Neanche Mou è stato ancora presentato ma parla un giorno si e l'altro pure..senza contare le telefonate che fa. Quindi per me bene che le prime parole siano su una TV nazionale dove evidentemente il Mister si sente a casa, e brava la Lazio a concederglielo".