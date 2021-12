Sarri riesce a entrare nel mirino di tifosi Juve e Lazio

13/12/2021 08:59

Scontentare due tifoserie in un colpo solo? E' riuscito a Maurizio Sarri che ieri, dopo il ko col Sassuolo, ha provato a spiegare il perchè dell'ennesima sconfitta della Lazio, solo nona in campionato e quasi mai brillante in campo finora, ma ha parlato anche della sua avventura sulla panchina della Juventus.



Ha detto Sarri riferendosi allo scudetto vinto in bianconero: "Penso che quella vittoria del campionato sia stata sottovalutata da tutti e che sia stata vista come un successo scontato. È un’opinione mia, ma la situazione che fummo costretti a vivere non fu semplice. Il gruppo era a fine ciclo, anche le scelte fatte dopo fanno pensare in tal senso. Due giocatori sono poi andati negli Stati Uniti (Higuain e Matuidi ndr) e un giocatore fenomenale come Khedira ha chiuso la carriera dopo aver giocato quattro o cinque partite con l’Hertha perché il ginocchio non gli consentiva di andare avanti. E potrei anche fare altri nomi”.

Scatta il tiro al bersaglio sui social dopo le dichiarazioni del tecnico: "Io mi chiedo invece come abbia fatto Sarri ad uscire col Lione con cr7 e Company" o anche: "Sarri è stato mandato via dei calciatori Cominciando da Ronaldo. Pirlo è stato voluto dei calciatori, ma ha mostrato tutta la sua inesperienza" e ancora: "Sarri non doveva vedere la continassa nemmeno in foto" e poi: "L´idea malsana di Sarri ha sancito l´inizio delle sciagure. Non e´ stata tutta colpa sua ma era palese dopo due mesi che a fine anno lo avresti dovuto cambiare"

C'è chi scrive: "Sarri è uno Zeman che ha avuto più fortuna perché è riuscito a vincere uno scudetto grazie alla Juve..." o anche: "Ma quelli che Sarri è il Guardiola italiano, dove sono? Ahaha".