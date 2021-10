Sarri piangina o tartassato? Furibonda lite Pedullà-Bargiggia

21/10/2021 12:02

Una vera crociata quella che si è scatenata sui social a colpi di tweet tra Alfredo Pedullà e Paolo Bargigiga nel nome di Sarri. Dopo l'ennesima conferenza sfogo del tecnico della Lazio, che si è lamentato di tutto - dall'atteggiamento della Lega nei suoi confronti alle mancate squalifiche per gli interisti - Pedullà ha preso le sue parti scrivendo

Sulla differenza tra le giornate di squalifica a Milano e la gestione della rissa ha perfettamente ragione senza essere fomentatore o altro

Pesante la replica di Bargiggia

Piange sempre e ha più di 60 anni! Prendesse esempio da Pioli..è un paraculo di prima categoria e trova giornalisti che lo difendono invece di essere equidistanti.A volte i particolari buoni rapporti con gli addetti ai lavori oppure un'intervista esclusiva che ci rilasciano li fanno diventare troppo "amici"...Ed è vero anche il contrario. La tua intervista a Sarri in estate in questo caso. Poi sappiamo bene che dove ci sei tu i canali sono totalmente occupati per chi sa fare questo mestiere. E magari pure il cronista di mercato...Cambiare canale è un mistero a quel punto. Ma tant'è!

La controreplica di Pedullà non si è fatta mancare

Lo sai quante esclusive… ho perso il conto ma vado avanti con la mia testa te li garantisco, cambia pure canale

Da qui il dibattito si è allargato tra i tifosi: "È solo un buffone piagnucolone e sempre alla ricerca di scuse.....Pagliaccio!" o anche: "Tipico allenatore sclerato, da altissimo livello giovanile. Sa molto di calcio ma è troppo arrogante. Più tecnico di Conte ma parimenti deleterio. Lascia dietro di sé il deserto dei rapporti umani" oppure: "Lo rispetto ma non lo prenderei mai" e infine: "Dispiace che 2 giornalisti di questo calibro debbano battibeccare per un paraculo che pianse alla conferenza del 1º rinnovo con il Napoli -1º contratto milionario della sua vita- salvo poi, qualche anno dopo e con la tasca piena, affermare che il calcio non lo rappresenta più"