Samp-Inter: Il rientro bocciato dal web, che polemiche

12/09/2021 13:36

Sono tanti i temi dopo Sampdoria-Inter, dalle critiche ad Handanovic - sempre meno tollerato dai tifosi dell'Inter - agli elogi a Barella fino alla fragilità di Sensi ma gli occhi di tutti erano puntati su Orsato, che tornava ad arbitrare l'Inter a 3 anni e mezzo da quell'Inter-Juve e il rosso non dato a Pjanic che continua a far discutere a distanza di tempo. Deludente la prova del fischietto veneto ma stavolta a lamentarsi sono i doriani. I due gol dei nerazzurri sembrano viziati da errori dell'arbitro che nel finale avrebbe potuto anche fischiare un fallo di Dumfries su Candreva.

Twitter impazzisce: "Orsato è stato ammaestrato bene. Regala una punizione dal limite da cui nasce il gol su simulazione di Lautaro" oppure: "Secondo goal dell'Inter da annullare per fallo su Daamsgard, spinto sulla schiena nettamente da dietro" e ancora: "Queste disparità di giudizio ammazzano il calcio e abbattono la fiducia nella Var."

C'è chi scrive: "Ragazzi ma non è pericoloso giocare con un cecchino in tribuna? No perché Lautaro è caduto così di botto, sono preoccupato per lui. E ha anche guadagnato una punizione inesistente" e poi: "Ma io sono allibito come fa ad essere fallo quello di Colley su Lautaro e nessun fallo quello di Chalanoglu su Damsgaard? La discrezionalità regna sovrana" e ancora: "due giocate mediocri (l'appoggio fantasioso a Dzeko e la mezza simulazione) e ci guadagni il gol. il calcio è strano toro". La chiosa è divertente: "Figure importanti che di solito ci sono al Ferraris, ma che oggi per SampdoriaInter inspiegabilmente mancano:

- i piccioni in campo (dove sono finiti?)

- i raccattapalle a bordocampo (ogni fallo laterale, 15 secondi per avere un pallone)"