Ronaldo furioso, i milanisti: Visto cosa si prova?

28/03/2021 08:32

Anche i ricchi piangono. E anche Cristiano Ronaldo ora sa come fa male subire un errore arbitrale evidente. Quello che è successo ieri in Serbia-Portogallo ha già fatto il giro del mondo. La rete di Ronaldo in pieno recupero non vista all'arbitro Makkelie, la gara che finisce 2-2, Cr7 che per protesta si toglie la fascia e se ne va. Scene insolite ma non inedite. In tanti hanno ricordato il gol fantasma di Muntari anche se per tutti quanto accadde al milanista contro la Juve fu molto più evidente.



I tifosi sui social pizzicano Ronaldo

Le reazioni fioccano sui social e il paragone con Muntari diventa virale: "Caro Cristiano Ronaldo, la tua Juve non ha riconosciuto un goal al Milan, segnato da Muntari, che andò più o meno un metro oltre la linea bianca. Se quell'anno, il 2012, avessi giocato nel Milan cosa avresti fatto? Io dico che avresti picchiato Buffon", oppure: "Eh già, il goal fantasma di Ronaldo uguale proprio a quello di Muntari. Peccato che allora ci fosse anche mezzo Buffon dentro la rete, inezie.." o anche: "Si riapre una ferita di 9 anni fa che ancora non si è rimarginata. Almeno all'epoca non esisteva la VAR e la goallinetechnology , non usarla oggi nel 2021 per le qualificazioni ai mondiali è veramente farsi del male da soli".

C'è chi scrive: "E cmq è meno evidente di quello di Muntari..... Quindi se questo è clamoroso quello cos'era? (provate a chiederlo a Buffon)" e infine: "Non citate il gol di Muntari per favore, questo non ha dato 3 punti al Portogallo, quello uno scudetto al Milan".

Un fan osserva: "In uno dei campionati più scandalosi come quello italiano c'è la Var, in quella che è la competizione più importante che esista no...che pagliacciata" infine un tifoso della Juve osserva: "Qui non è questione di giocatore antipatico o tifoseria da bar. Questi errori non si può vedere nel 2021 per una qualificazione al Mondiale. Cristiano Ronaldo tornerà più incazzato di prima meglio per noi!".