Roma, Mou punzecchia la Lazio e infiamma i social

Dopo la conferenza stampa alla vigilia dell'impegno di Conference League, l'allenatore della Roma, José Mourinho, ha voluto rispondere a Sarri e lanciare una frecciatina alla Lazio dopo il derby perso. Ai microfoni di Sky Sport, lo Special One ha rivelato:

Come ho visto i giocatori dopo il derby? Bene, per noi la gara è finita dopo il triplice fischio dell'arbitro. Non possiamo fare più nulla, solo pensare a vincere domani. Sulle dichiarazioni di Sarri in merito al rigore su Zaniolo non voglio dire nulla. Posso solo dire che, al di là del risultato e degli episodi, abbiamo giocato 5-6 partite in casa e quella in cui abbiamo dominato maggiormente e messo in difficoltà l'avversario è stato proprio il derby. La Roma ha dato la sensazione di essere più grande e l'avversario più piccolo. Poi, però, abbiamo perso e lo abbiamo accettato, in modo professionale.