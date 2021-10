Roma, 'effetto Viagra' di Mou sui social

23/10/2021 20:31

Conferenza show per Mourinho che, alla vigilia della gara contro il Napoli, non smentisce la sua proverbiale sagacia, si pone a protezione di tutto l'ambiente Roma e non lesina frecciate, anche durissime, a destra e a manca.

Lo Special One fa impazzire i social. C'è chi scrive: "Conferenza stampa che gasa", "Ma che allenatore pazzesco abbiamo?!", "Quando sento Mourinho difendere la Roma come la difenderei io se fossi in quella sala conferenze, allora mi sento eternamente fiero e grato che un mister così grande sieda sulla nostra panchina. Alla faccia di chi getta continuamente discredito verso i romanisti", "Conferenza di Mourinho che manco tre pasticche di Viagra. Grazie mister, grazie di esistere, grazie di essere il mio allenatore".

I commenti sono un'infinità. Un altro tifoso scrive: "In questo mondo marcio, c’è qualcuno che ogni tanto se la prende la responsabilità di raccontare in che direzione sta andando il calcio. Complimenti a Mourinho", "La conferenza stampa di Josè Mourinho ha demolito, in modo pazzesco, la scorsa gestione di Pallotta e Fienga. Li ha uccisi in una sola dichiarazione. Serve tempo per costruire dopo la "merda del passato". Questo è. Questo ha detto".