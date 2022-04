Roma, che rimonta ma sui social bolle la rabbia dei tifosi

10/04/2022 20:00

La Roma conquista tre punti pesantissimi, scavalca la Lazio e sale al quinto posto in classifica alle spalle della Juventus continuando a nutrire speranze di riuscire a trovare una posizione nelle prime quattro della classifica. Una gara, quella contro la Salernitana, che però ha visto ancora una volta le tante proteste dei giallorossi nei confronti dell’arbitro e del Var, per delle decisioni molto discutibili avvenute nel primo quarto.

Roma, la protesta monta sui social

Fanno discutere gli episodi del primo tempo con la Roma che si vede negata due calci di rigore, uno quello su Mkhitaryan apparso molto netto con il direttore di gara che ha deciso di non concederlo neanche al Var. Sono tanti gli episodi arbitrali che hanno fatto infuriare i tifosi della Roma che sembrano aver raggiunto il limite. “Il rigore è tanto netto da essere impossibile e gravissimo non fischiarlo in presa diretta. Non darlo neanche col Var significare essere in malafede. Senza se e senza ma”, il commento di Guglielmo. Mentre Renato scrive: “Ogni volta che la Roma si avvicina alle zone alte della classifica inizia di nuovo la farsa”. Anche Roberto è infuriato: “Mai visto un arbitro così scarso in serie A”.

Roma, bene soltanto i tre punti

La vittoria contro la Salernitana è pesantissima ma il gioco espresso dalla squadra di Mourinho continua a non convincere: “Anche Mourinho deve fare mea culpa questa volta - scrive Lello - avrebbe dovuto mettere Veretout dal primo minuto”. E ancora: “Non possiamo soffrire così tanto per battere la squadra più scarsa della serie A”.