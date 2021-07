Rimedio ko, scatta petizione per la telecronaca della finale

09/07/2021 16:19

Che sfortuna. Alberto Rimedio non ci sarà domenica a Wembley a raccontare agli italiani la finalissima di Euro 2020. Il Covid lo ha contagiato pochi giorni prima del momento più atteso di tutta una carriera: erano sette anni che raccontava la nazionale, tra momenti belli (pochi) e brutti (tanti: su tutti l'eliminazione dall'ultimo Mondiale nello spareggio con la Svezia) e quella di domenica poteva essere la sua consacrazione. E mentre si narra di una sorta di faida interna alla Rai per la sua sostituzione (Bizzotto favorito su De Capitani, ma c'è anche la suggestione Repice), ecco che sui social scatta una petizione a sorpresa.

Italia-Inghilterra,i i social invocano Bruno Pizzul

"Voglio Pizzul" è l'hashtag che spopola su Twitter in vista della finale. Tantissime le adesioni illustri, a cominciare dal giornalista Fabrizio Biasin: "Pure io, domenica, voglio Pizzul (Ma qualcuno prima gliel'ha chiesto? No perché magari ha organizzato la grigliatona con gli amici e se la guarda volentieri in Friuli)". Anche il comico Luca Bizzarri è d'accordo: "Anche io domenica voglio Pizzul". Pure il giornalista e scrittore Luca Bottura si allinea: "Bruno Pizzul! Date a Bruno Pizzul la telecronaca di Inghilterra-Italia! Eviterete faide a Raisport per sostituire Rimedio e darete un'altra possibilità a Brunone di portare a casa il trofeo che gli manca! Se condividi, usa anche tu l'hashtag voglio Pizzul". Ma è soprattutto la gente comune a chiedere che sia Pizzul a sostituire Rimedio: "Sobrietà, passione e competenza, insieme a tanto amore per i colori azzurri: sarebbe semplicemente perfetto".