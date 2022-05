Ravezzani: Il Milan prima rifiuta rinnovi costosi poi spende stessi soldi

05/05/2022 15:05

Non è convinto della politica societaria del Milan sul mercato Fabio Ravezzani. Il direttore di Telelombardia scatena una piccola polemica su twitter scrivendo

Se paragoniamo Sanches a Calhanoglu più che a Kessie (francamente non saprei) il Milan spende circa 7,5 mln per 4 anni anziché 10-11. Operazione da circa 45 mln lordi con cartellino, analoga aI rinnovi a cui ha rinunciato. Il campo dirà.

Fioccano i commenti: "Cioè ancora a fare paragoni? Questa stagione non le è bastata? Siamo a 3 partite dal vincere lo scudetto che, a detta vostra, era impossibile senza Donnarumma e il grande Chalanoglu, proprio non riuscite a rispettare il lavoro di maldini e massara?" oppure: "Un giocatore fantastico però con una cartella clinica chilometrica" e ancora: "Tra Sanches e Calhanoglu c’è un abisso. Se non fosse per una tenuta fisica instabile del portoghese direi che c’è una galassia

Ok ora confrontiamo la classe e la tecnica di Sanches con il livello di Calhanoglu…"

C'è chi osserva: "certi giudizi sono sconvenienti, perché il valore tecnico di Sanches è indiscutibile, inoltre il Milan ha ponderato già la situazione. Il problema deve porselo chi fa debiti e continua a giocare in A, con i media che osannano" e poi: "Di Chalanoglu ho sentito tanta esaltazione nelle gare da 6,5 ma silenzio totale quando il suo apporto equivale a 0, vedasi gli ultimi due mesi..son gli stessi che Maignan è bravino però "Gigio è Gigio"...pian piano si stanno estinguendo per fortuna" e infine: "una dirigenza ha comunque tutto il diritto di valutare il valore di un giocatore, se decidono che Sanchez è più forte del turco è giusto che ci investano più soldi, poi il campo dirà se hanno valutato bene oppure no"