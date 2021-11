Ravezzani: E ora come faranno senza Conte?

03/11/2021 09:05

Ieri è arrivata l'ufficialità: Conte è il nuovo allenatore del Tottenham. Trovato l'accordo che consente all'ex tecnico dell'Inter di guadagnare praticamente un milione al mese fino al giugno 2023, cui vanno aggiunti i 6,5 di buonuscita netta ricevuti dal club nerazzurro che già li ha messi a bilancio (sarebbero stati revocabili solo nel caso in cui Conte fosse andato a un club italiano). C'è però una voce in cui l'allenatore leccese dovrà perdere qualcosina: si tratta del contratto come opinionista di Sky, firmato a 200mila euro circa con la clausola di interruzione nel caso fosse arrivata la chiamata da qualche società. Ci ironizza su Fabio Ravezzani. Il giornalista di TeleLombardia scrive su twitter

Prevedo un crollo di Sky dopo l’addio di Conte. Quello spot mi aveva convinto che li avrebbe portati a vincere la sfida con Dazn: impegno, cura dei dettagli, determinazione. Ora come faranno, poveri?

Arrivano i commenti: "Direttore, Conte anche quest’anno non ha superato i gironi di CL" o anche: "Ah non lo so... io guardo solo QSVS" oppure: "Director Fabio, noi family al completo compreso la "nonna" di 78 anni "semper fidelis" a QSVS sia dalla Lombardia che dal Veneto !"