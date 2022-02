Ravezzani demolisce Mourinho e Sarri, bagarre sui social

06/02/2022 11:33

I lamenti fanno parte del gioco ma se sono a corrente alternata, a seconda di chi alleni, perdono di credibilità secondo Fabio Ravezzani. Il direttore di Telelombardia scrive su twitter

Mourinho e Sarri dicono che certi favori li hanno solo le maglie a strisce rigorosamente quando non allenano squadre con maglie a strisce. La loro ipocrisia ha un grande mercato tra un certo tipo di tifosi. Quelli abituati a qualsiasi scusa pur di non ammettere la sconfitta.



Fioccano i commenti: "Ma perché Mourinho all'Inter cosa faceva? Vi siete dimenticati delle manette? Solo che all'inter vinceva,ora é diventato un mediocre,perché gli ultimi anni parlano,e scarica le colpe agli altri. Altro che special one" oppure: "Sarri in particolare quando allenava la Juve ha dichiarato di essersi finalmente reso conto di quanti rigori non danno alla Juve che non passano sotto l’occhio della stampa. Poi alla Lazio ha ricominciato a parlare di metodo Juve" e ancora: "Il problema è l' opportunismo che diventa alibi, non tutti, ma molti nel mondo del calcio lo usano"

C'è anche l'altro lato della medaglia: "Ravezzani con il dovuto rispetto la Roma ha avuto 4 arbitri fermati dopo prestazioni a dir poco scarse" oppure: "a me sembra che mourinho lo dice sempre se giochiamo male, non sentite solo quello che vi pare e piace" e infine: "O forse hanno allenato le squadre strisciate e notano la differenza di trattamento?"