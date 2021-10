Ravezzani contro Napoli e Lazio: “Scandalo dello sport italiano”

19/10/2021 16:54

Fabio Ravezzani si scaglia contro Napoli e Lazio e in particolare contro il collegio di Garanzia del Coni. La decisione arrivata in giornata contro la società biancoceleste con sanzioni molto lievi per il presidente Lotito e per i medici in merito al caso tamponi, mandano su tutte le furie il giornalista che sulla sua pagina Twitter tuona: “Lo scandalo dello Sport italiano è avere un collegio di Garanzia del Coni che esalta il Napoli perché non va a Torino per precauzioni Covid e allevia la pena al presidente della Lazio che ci va con due positivi”.

Social scatenati

Le parole del giornalista di TeleLombardia scatenano la protesta dei social come Simone che scrive: “Quindi il Milan che ha Theo e Brahim con il Covid può tranquillamente schierarli. Inibizione o qualche multa è il massimo del giudizio? Povera serie A”. Anche Brain è critico: “Finché avremo questa giustizia sportiva farlocca e zerbino dei soliti noti lo sport sarà sempre marcio”. Ma c’è chi risponde alle accuse: “Ma quali positivi? I due erano negativi, medici e Lazio vengono punti per errata comunicazione ma i tamponi successivi confermarono la negatività dei due”.