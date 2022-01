Ravezzani, che bordate a Mourinho e Sarri

14/01/2022 10:24

Non stanno rendendo secondo le aspettative le due squadre romane: gli arrivi di Mourinho e Srari in estate avevano infiammato le folle ma dopo le prime due giornate di ritorno il bilancio è deludente sia per la Roma che per la Lazio. Uno spunto per Fabio Ravezzani che ironizza sui presunti maghi delle panchine e su twitter scrive

Interessante come venerati maestri del calcio (Sarri e Mou) abbiamo convinto tutti che senza acquisti importanti non possono vincere. Ma come, non erano il loro gioco e furbizia che sopperivano da soli alle carenze di una squadra? Non li pagano tanto solo per questo?

Fioccano le reazioni: "Direttore, l'Inter di Mou... Era una corazzata! Eto'o era un mostro, milito quell'anno avrebbe segnato anche bendato" o anche: "Gli anni passano e il calcio si evolve.... Loro 2 un pó meno" oppure: "Mourinho dà un gioco alle proprie squadre? Mourinho è un Allegri che ha vinto la CL"

C'è chi osserva: "Come si può mettere Sarri al pari di Mou se non per costruire un tweet provocatorio? Dai... Mou si fa comprare giocatori dal 2004, è in fase evidentemente calante ma ha fatto la storia. Sarri chi è?" e infine: "Seguendo la stessa logica, si può affermare che le critiche ai vari Pirlo, Allegri ora, Montella, Brocchi.. etc.. erano eccessive?"