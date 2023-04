Ravezzani accusa il Napoli di piangere e scatena la polemica sul web

13/04/2023 10:12

Non si placano le polemiche per l'arbitraggio di Kovacs in Champions ma c'è chi induce tutti a cambiare punto di vista. Fabio Ravezzani su twitter ad esempio invita il Napoli ad essere meno critico e scrive:

Il Napoli che accusa l’arbitro per la gestione dei cartellini dovrebbe essere più onesto nel dire che Anguissa e Kim se li sono andati a cercare. Vero che ne manca uno a Leao e Krunic, ma quelli ai partenopei erano sacrosanti. Per vincere serve anche non piangere sempre

Fioccano i commenti: "L'atmosfera che stanno preparando di vittimismo è una carta in più per il Milan anche se sarà molto dura", oppure: "Spalletti non ha citato però Calabria,ammonito a partita conclusa perché voleva spiegazioni sul var che,a detta dell'arbitro,non funzionava bene...Inoltre molti dubbi su alcuni episodi...Krunic viene steso in area quando Kjaer colpisce la traversa..." e poi: "aggiungiamo per piacere che Kim era già stato graziato nel primo tempo per un fallo su Giroud"

C'è chi scrive: "Non puoi essere permissivo per 60 minuti trasformando la gara in una rissa e dare due gialli in tre minuti, il secondo perché il veloce Theo si butta sul piede di Anguissa come un treno urlando per l'espulsione. Chiaro che poi Kim diventa nervoso.Pessimo arbitraggio. Decisivo" e anche: "Ho visto Spalletti e non mi è sembrato piangesse ma ha reagito quando gli hanno fatto notare ingenuità per ammonizioni ….se criterio usato era quello con Leao etc devi tenere stesso metro giudizio e non cambiarlo a seconda dei momenti" e infine: "Spaccare una bandierina per cui fermare il tempo per sistemarne una nuova e non sanzionare il giocatore è scandaloso e a me che da juventino ho tifato Milan ha lasciato intravvedere un arbitraggio abbastanza casalingo. Diciamo che le milensi con gli arbitri ci sanno fare"