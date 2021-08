Pistocchi mette pressione ad Allegri: Se non lo fa, avrà fallito

17/08/2021 11:10

Maurizio Pistocchi non ha dubbi, per il prossimo campionato c'è una sola grande favorita per lo scudetto. Il giornalista condivide le opinioni espresse da Arrigo Sacchi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, secondo cui la Juventus sarà la squadra da battere nella prossima serie A, visto il ridimensionamento dell'Inter, la distanza dal vertice del Milan e i problemi che stanno riscontrando le altre grandi degli ultimi anni, dall'Atalanta al Napoli, dalla Lazio alla Roma. Pistocchi, però, non manca di sottolineare un dettaglio riguardante il tecnico bianconero Allegri.

Pistocchi, il Tweet sulla Juventus e su Allegri

Sul suo profilo Twitter il giornalista scrive:

"Condivido l’analisi di Arrigo Sacchi, che vede la Juventus favorita per lo Scudetto, perché ha la rosa più forte e più profonda. Con Pirlo, l’anno scorso, ha vinto due trofei: se non vincerà lo Scudetto Allegri avrà fallito".

Non mancano le repliche polemiche: "Una rosa che è arrivata quarta, senza nuovi innesti, con 4 centrali difensivi (di cui: due hanno 37 e 34 anni e uno è Rugani), con il problema terzino sinistro. "Juventus Favorita". Solita enorme analisi Maurì, grazie per l'imparzialità". Con tanto di risposta di Pistocchi: "La Juve è arrivata quarta pur segnando un gol in più dell’anno prima e subendone 5 in meno perché Pirlo ha pagato l’inesperienza e Conte ha fatto un miracolo: ma nessuno ha una rosa forte come la Juventus IMHO".