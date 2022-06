Per Lukaku-Dybala serve una cessione: gli interisti hanno scelto

10/06/2022 15:46

Lukaku-Dybala, si può. Gli interisti sognano un attacco nuovo di zecca, con Lautaro a completare un terzetto da sogno. Ma serve una cessione per finanziare il colpo doppio. A essere sacrificato dovrà essere uno tra Edin Dzeko e Joaquin Correa. Solo così l’Inter riuscirebbe a far quadrare i conti e a non porre Simone Inzaghi in una situazione di difficoltà, con troppi attaccanti da gestire nello spogliatoio. Dinanzi alla prospettiva di cedere uno tra Dzeko e Correa, i tifosi dell’Inter sembrano avere pochi dubbi: tra i due l’attaccante sacrificabile è l’argentino ex Lazio. “Tra i due quello che possiamo perdere è Correa, tutta la vita. Ma di che utilità sarebbe con Dybala?”, afferma Paolo su Facebook. “In un mondo perfetto sicuramente cederemmo Correa, almeno qualcosa lo si riuscirebbe a recuperare sul costo del cartellino”, commenta Gianluca. “Ma anche in ottica convocazioni, tre punte su quattro che volano in Sudamerica non è proprio bello”, aggiunge Rosario.

Dzeko via dall'Inter? Lo vogliono in pochi

“Via Dzeko”, scrive Denny, ma la sua posizione resta piuttosto isolata. E Luca lo critica: “Dzeko ha tirato la carretta tutto l’anno e ha coperto la lacuna in attacco dopo l’addio di Lukaku. Ovviamente tu non guardi i gol fatti prima di avere il calo fisico ma dopo. Fate statistiche in base alla simpatia”. “Non si scherza, tra i due vada via Correa”, conclude Mario.