Per l'Inter, nuovi gol nel recupero? C'è uno specialista in arrivo

23/01/2022 15:42

Sanchez prima, Ranocchia poi, Dzeko ieri: tutti gol all'ultimo respiro per l'Inter specialista nelle rimonte. Specie quelle a tempo scaduto. Normale dunque che anche il possibile nuovo acquisto sia uno specialista di reti allo scadere. Si tratta del pupillo di Inzaghi, quel Caicedo che per due volte fece piangere la Juve che contro la Lazio due anni fa subì dall'ecuadoregno - quando era in biancoceleste - la rete del definitivo 3-1 al 95′ e l’anno scorso quella dell’1-1, sempre al quinto minuto di recupero.

L'attaccante, che in estate ha salutato la Roma biancoceleste per il Genoa, sarebbe infatti a un passo dal rescindere il proprio contratto con il Grifone, dopo una prima metà di stagione segnata dai problemi fisici e da pochissime comparsate sul rettangolo verde. Verrebbe a sostituire l'ex compagno Correa infortunato ma il suo nome sembra dividere i tifosi nerazzurri.

Tra chi non la vede come una buona operazione c’è chi sottolinea: “Caicedo fisicamente è un’incognita… Sanchez Correa Caicedo se si infortunano contemporaneamente stai punto e a capo” e ancora: “Per me è giusto rischiare qualcosa di meglio di Caicedo… Dubito che i direttori non conoscano un profilo migliore low cost”, “Io comunque Caicedo per quanto potrà essere funzionale con il gioco di Inzaghi non lo prenderei…”, “Magari Origi e non Caicedo“, “Tutto tranne Caicedo please”.