Per i tifosi del Milan è già no: Sta bene dove sta

Abbinare campioni esperti a giovani talentuosi è la politica scelta dal Milan negli ultimi anni: a volte funziona (Tonali) a volte no (Pellegri) ma i rossoneri intendono continuare su questa strada e la priorità è trovare un attaccante giovane vista l'età dei due totem Ibra e Giroud. Gli occhi sono puntati su Lorenzo Lucca, che piace anche a Juve e Napoli. Il tam tam mediatico e le prove nel Pisa e nell'Under 21 hanno fatto schizzare però il valore del suo cartellino intorno ai 20 milioni di euro. Cifra pazzesca per i tifosi del Milan che si sfogano sui social

Fioccano i commenti: “A posto lasciatelo dove sta“, scrive qualcuno e qualcun altro chiede: “Ma secondo voi il Milan e cosi scemo… avendo Colombo va a spendere 20 milioni per Lucca?”, “20 milioni per 5 gol in serie b ahahaha, ma va”, commenta con ironia un altro tifoso. La bocciatura dell’operazione è praticamente unanime. C’è chi commenta: “Poi chiediamoci perché le squadre comprano all’estero… una decina di buone partite in B e già vogliono 20 milioni”, oppure: “Lucca 11 partite 6 gol 2 assist, 21 anni. Colombo 11 partite 5 gol 1 assist 19 anni (seconda punta). Ok la pubblicità, ma solo Mirabelli fa questo tipo di affari”, “Andiamoci piano, deve ancora dimostrare tanto e da diverse giornate non segna più”, “Vabbè, le solite valutazione folli di un calcio malato. al momento è solo un buon giovane di prospettiva, ancora tutto da scoprire. già 10 milioni sarebbero tanti”, conclude un tifoso rossonero.