Milan, Pellegatti rivela: Accordo trovato, manca solo il sì del giocatore

04/09/2021 16:59

Si sofferma sul tormentone Kessie, sulla probabile formazione del Milan contro la Lazio alla ripresa dopo la sosta e sulla sempre più probabile cessione di Castillejo al Cska Carlo Pellegatti sul suo canale youtube. La storica voce di Milan Channel dice: "Il Milan ha trovato l'accordo per un prestito, senza obbligo o diritto di riscatto, ora bisognerà attendere la decisione di Castillejo che deve scegliere se accettare la realtà russa o rimanere al Milan cercando di afferrare le occasioni che Pioli potrà offrirgli. Su Kessie il Milan non vuole equiparare le offerte di altri club (8,2 milioni più le commissioni per l'agente) per non destabilizzare lo spogliatoio. Il club rossonero è fermo a 6 milioni di euro".

Fioccano i commenti e i tifosi del Milan sembrano avvelenati nei confronti di Kessie: "Non rinnovare significa essere fuori dal futuro del Milan. Vanno valorizzati altri giocatori. E lui in tribuna a marcire" o anche: "Si perde troppo tempo per Kessie , fuori dalle scatole e quest’anno i tifosi gli faranno passare dei brutti momenti se lo faranno giocare", oppure: "Kessie è ormai andato secondo me,spero di sbagliare! importante è nn cadere nella trappola della destabilizzazione che sta già cominciando,pensiamo solo al campo è poi si vedrà! Su Casti spero accetti, è chiusissimo da noi!"

C'è chi scrive: "Kessie sta chiaramente ricattando il Milan e prendendo bellamente in giro i tifosi. Diamo a Kessie il suo nome: bugiardo e poco serio. In altre società: giocatori forti o meno che si comportano così li mettono fuori rosa" e poi: "Kessie non dovrebbe giocare più, in tribuna fino all’ultimo giorno di contratto, semplice, voglio vederlo dopo un anno di inattività TOTALE …." e ancora: "Kessie ci sta trattando come Donnarumma ( altro che presidente) Questi personaggi devono andare via dal nostro Milan!!! O firma oppure tribuna!" e infine: "Facciamo crescere Tonali...basta con i mercenari. i tifosi non stanno assolutamente aspettando il sig. Kessie...aspettiamo SOLO giocatori attaccati alla maglia. Fino a quando il Sig. Kessie non avrà firmato si può accomodare in tribuna!!!"