Pedullà scatena i tifosi della Juve, trovato l'accordo per giugno

22/11/2022 10:20

La Juventus ha qualcosa di grosso in serbo. Ne è sicuro Alfredo Pedullà. L'esperto di mercato a Sportitalia assicura che il contingente dei serbi bianconero, che già conta su Vlahovic e Kostic, si arricchirà di un altro top-player. Nessun mistero, si tratta di Sergej Milinkovic-Savic che secondo Pedullà ha raggiunto un accordo con la Juve da 6 milioni a stagione più bonus. L’intesa è arrivata dopo diversi incontri tra il suo agente Kezman e il club bianconero. Milinkovic-Savic sarebbe disposto a firmare il rinnovo con la Lazio, ma a condizione che ci sia una clausola – ovviamente valida anche per l’Italia – e non superiore ai 40, massimo 50 milioni.

Fioccano le reazioni: "Logico che Lotito voglia monetizzare dalla sua cessione senza però cercare il braccio di ferro con il procuratore e lo stesso Sergej che ha dato tantissimo alla causa biancoceleste", oppure: "Se Milinkovic Savic ha già un accordo di massima con la Juventus, augurandomi che non c'entri nulla la prestazione anonima offerta contro i bianconeri, meglio venderlo a 50/60 milioni che perderlo a 0 visto che Il suo contratto scade nel 2024"

C'è chi scrive: "Ma cosa va a fare alla Juve? A tentare di vincere ( con scarse possibilta') uno scudetto contro Inter /Milan/Napoli.. Per la sua carriera meglio Real o Bayern o Psg, per giocarsi anche qualche chances in Champions" e infine "40 milioni lo ritengo personalmente il prezzo più adatto per un giocatore forte, ma solo sul panorama nazionale, che deve mostrare i denti in Europa all'età di 28 anni. Per 70 milioni virerei su altri profili".