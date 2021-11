Pedullà, il tweet su Sarri scatena la reazione social

17/11/2021 21:38

Due big match nella prossima giornata di campionato: Lazio-Juventus e Inter-Napoli. Due partite che possono dire molto sul futuro della serie A. La Juventus prova a giocarsi all’Olimpico le sue chance di risalita in classifica contro un avversario molto ostico, Napoli e Inter invece si giocano il ruolo di contender allo scudetto insieme all’Inter. La Lazio invece deve fare i conti con l’infermeria piena e affronta i bianconeri senza il suo miglior giocatore: Ciro Immobile.

Il tweet di Pedullà

Fa discutere il tweet di Alfredo Pedullà; il giornalista ed esperto di calciomercato lancia una critica a Maurizio Sarri che forse ha come bersaglio la società del presidente Lotito: “I limiti di Sarri (quindi è una critica costruttiva, leggasi libertà di espressione) sono quelli di accettare rosa senza porsi il problema della profondità e della qualità della stessa. Sabato giocherà lui probabilmente”. Parole che scatenano i commenti dei tifosi laziali ma non solo: “Se accetti la Lazio, non puoi chiedere la luna, ci devi stare. Almeno lui è realista, non come Mourinho, per cui è sempre colpa degli altri”. Mentre Fabrizio scrivo: “La mancanza di Immobile sarebbe un problema per il 90% delle squadre, il vice Pedro è Zaccagni, manca un difensore centrale e bisogna ringiovanire i portieri. Per il resto non è una rosa scarsa”.