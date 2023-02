Paganini, autogol social: Perché 500 tifosi Napoli a Spezia? Bufera sul web

03/02/2023 08:41

Durerà un altro mese il divieto di trasferte per i tifosi di Napoli e Roma ma a Paolo Paganini non basta. Il giornalista della Rai, spezzino di nascita, su twitter si lamenta della presenza di una pattuglia di tifosi azzurri per la gara al Picco con lo Spezia e scrive

Domenica prossima c’è Spezia-Napoli partita delicata per tanti motivi. L’anno scorso (gara che non contava più nulla ci furono gravi incidenti). 500 tifosi ospiti saranno comunque presenti sugli spalti. Ma non c’era il divieto? O vale per tutti o per nessuno.

Fioccano reazioni inacidite: "Il divieto è per i tifosi residenti in Campania. Visto che, fortunatamente, di tifosi del Napoli ce ne sono tanti in ogni parte d’Italia, è evidente la porcata che dici. Poi, se auspichi l’apartheid, dillo chiaramente. Suggerirei di vietare l’ingresso a chi l’accento campano", oppure: "un giornalista avrebbe verificato molto velocemente che quei tifosi del Napoli che saranno allo stadio lo faranno legalmente in quanto non residenti in Campania.." e ancora: "è proibito al Napoli di avere tifosi in Liguria?"

C'è chi osserva. "Il vostro problema è che non sapete leggere le sentenze. O i decreti. Che vi riguardino o meno. In questo caso il provvedimento restrittivo è per i residenti in Campania. Semplice no?" e anche: "Prossimo step "per evitare le rapine in banca chiudiamo le banche"? Suvvia" e infine: "Hanno vietato la trasferta a tutti i residenti in Campania, compresi quelli con la tessera del tifoso. Se ci sono napoletani residenti in altre regioni che altra misura proponi genio? "