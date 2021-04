Paganini accende la polemica: “Vogliamo parlare di quel rigore?”

03/04/2021 22:08

Non ci sono solo gli episodi di Torino-Juventus a far discutere i tifosi. Sui social anche il finale di gara decisamente consulto di Lazio-Spezia (finita con la vittoria dei padroni di casa) suscita commenti e opinioni. La squadra di Simone Inzaghi la spunta con un rigore a tempo quasi scaduto ma non tutti sono stati d’accordo con la decisione del direttore di gara.

Paganini all’attacco

Decisamente polemico il commento del giornalista Rai, Paolo Paganini, che sui social accende la discussione: “Vogliamo parlare del rigore che è stato dato dopo consulto Var oggi in Lazio-Spezia? Roba di grandissimo livello”.

La polemica

I tifosi raccolgono subito la provocazione e Mattia risponde: “Possiamo anche parlarne però prima le consiglio di approfondire il regolamento”. E’ lo stesso Paganini a replicare: “Certo approfondiamo allora anche quello di Acerbi (non c’è stato consulto Var). Per me non era rigore quello di Acerbi e non è rigore quello di Marchizza”.

E in tanti si schierano dalla parte del giornalista Rai: “Lo dico già da qualche anno - commento Renzo - non è più calcio. Fino a due anni fa mi divertivo ancora con le conferenze di Allegri. Purtroppo non supereremo ma questa fase”. Anche Carlo attacca l’arbitraggio di Lazio-Spezia: “Quando dicono che in Italia abbiamo i migliori arbitri non capisco se ci prendono in giro o sono convinti delle cose che stanno dicendo. Il rigore concesso alla Lazio è stato uno scandalo nello scandalo”.