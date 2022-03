Orsato scontenta tutti: che caos con tifosi Milan e Napoli

03/03/2022 14:34

Era la designazione più attesa ma anche quella più scontata. Per il big-match del Maradona tra le due capolista Napoli e Milan Rocchi è andato sul sicuro, scegliendo quello che viene considerato il n.1 degli arbitri italiani, ovvero Orsato che sarà coadiuvato da Preti e Giallatini come assistenti, IV uomo Camplone. Al Var ci sarà Valeri, assieme a Vivenzi.

Orsato ha 47 precedenti totali con il Napoli: 17 vittorie, 15 pareggio e 15 sconfitte. Invece con il Milan sono 32: 10 vittorie, 14 pareggi e 8 sconfitte. In questa stagione ha arbitrato la squadra di Luciano Spalletti in occasione del trionfo per 4-0 al San Paolo contro la Lazio nel girone d’andata. Invece, non ha mai diretto un match dei rossoneri ma nelle ultime dieci gare con il fischietto veneto, solo due successi per il Milan.

La designazione ha fatto arrabbiare tutti, sia i tifosi del Milan che quelli del Napoli, mai dimèntichi di quanto accadde nell'anno dei 91 punti con Sarri quando non estrasse il rosso per Pjanic in Inter-Juve. Fioccano i commenti, partono i fan del Diavolo: "Orsato un modestissimo arbitro che ha sempre arbitrato contro il Milan" o anche: "Ok ok negli ultimi 16 match arbitrati da Orsato ne abbiamo vinti solo 2 per colpa sua. Fatti oggettivi e inconfutabili, che sicuramente porteranno Pioli a non prepararla perché siamo già sconfitti"

C'è chi ironizza: "quindi per napoli-milan abbiamo la coppia che scoppia orsato-valeri? cosa mai potrebbe andare storto?" o anche: "c’è solo il problema con Orsato che quando è troppo vicino a l’azione gli si annebbia la vista..", oppure: "Il Milan con Orsato perde da 15 anni praticamente sarà un caso" e ancora: "Maldini chiedeva arbitri esperti e non alle prime armi e giustamente ci mandano Orsato e Valeri al Var...tutto perfetto". Un altro tifoso osserva: "A me fa paura più Valeri che Orsato. Lui è in campo ed è sotto la lente di ingrandimento, le porcate le fanno al Var".

Sul fronte napoletano prova a rassicurare tutti il giornalista di radio Kiss Kiss Carlo Alvino: "Da fonti societarie apprendo che questa designazione è molto apprezzata perché ritenuto uno degli arbitri migliori d’Europa, a prescindere da quanto successe 4 anni fa, e che con Orsato da allora il Napoli non ha mai avuto problemi"

I tifosi però sono scettici: "Perché il Napoli da quel momento in poi non ha più lottato per lo scudetto. O meglio, perché non ha mai ricoperto il primo posto a così poche giornate dalla fine con un margine ristretto di punti" o anche "Per colpa sua scudetto perso! Non dimentico! Non c'è sintonia tra società e tifosi.." e infine: "Quello che non si capisce che una coppia come Orsato e Valeri con un precedente così grave possono solo creare altri veleni. Se vince il Napoli con un errore a favore si dovevano sdebitare. Se succede pro Milan idem per i torti subiti quest'anno. Se esce x per favorire la juve".