Nuovo tatuaggio per Di Maria, ecco cosa s'è disegnato

24/12/2022 15:46

Questa vittoria ce l'avrà scritta sulla pelle per sempre. Angel Di Maria ha deciso di aggiungere un altro tatuaggio alla sua ricca collezione. Dopo il Mondiale vinto con l'Argentina in Qatar, per certi versi, era ovvio che lo facesse. Su Instagram è stato proprio il Fideo ad aggiornare i followers della decisione presa. Coppa del mondo tatuata sul ginocchio sinistro. Con un retroscena: aveva lasciato uno spazio libero proprio lì perché sapeva che, un giorno o l'altro, avrebbe coronato il suo sogno, quello di diventare campione del mondo con l'Albiceleste. Queste le parole del calciatore della Juventus: